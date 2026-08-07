Correction
Accepted on 07 Aug 2026
Correction: Active fluidics at lower intraocular pressure reduces intraoperative discomfort during phacoemulsification: a propensity score-matched cohort study
in Ophthalmology
Correction
Accepted on 07 Aug 2026
in Ophthalmology
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Ophthalmology
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Ophthalmology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Ophthalmology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Ophthalmology
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Ophthalmology
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Ophthalmology
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Ophthalmology
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Ophthalmology
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Ophthalmology
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Ophthalmology
Case Report
Published on 05 Aug 2026
in Ophthalmology
Mini Review
Accepted on 04 Aug 2026
in Ophthalmology
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Ophthalmology
Systematic Review
Published on 04 Aug 2026
in Ophthalmology
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Ophthalmology
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Ophthalmology
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Ophthalmology
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Ophthalmology
Case Report
Published on 31 Jul 2026
in Ophthalmology
Review
Published on 31 Jul 2026
in Ophthalmology
Review
Published on 30 Jul 2026
in Ophthalmology
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Ophthalmology
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Ophthalmology