david emerson
Bigelow Laboratory For Ocean Sciences
Boothbay, United States
Specialty Chief Editor
Microbiological Chemistry and Geomicrobiology
Bigelow Laboratory For Ocean Sciences
Boothbay, United States
Specialty Chief Editor
Microbiological Chemistry and Geomicrobiology
Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Qingdao, China
Specialty Chief Editor
Microbiological Chemistry and Geomicrobiology
Sultan Qaboos University
Muscat, Oman
Associate Editor
Microbiological Chemistry and Geomicrobiology
National Metallurgical Laboratory (CSIR)
Jamshedpur, India
Associate Editor
Microbiological Chemistry and Geomicrobiology
Colorado State University
Fort Collins, United States
Associate Editor
Microbiological Chemistry and Geomicrobiology
Indiana University, Purdue University Indianapolis
Indianapolis, United States
Associate Editor
Microbiological Chemistry and Geomicrobiology
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, United States
Associate Editor
Microbiological Chemistry and Geomicrobiology
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Associate Editor
Microbiological Chemistry and Geomicrobiology
Department of Chemical and Materials Engineering, Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Microbiological Chemistry and Geomicrobiology
Idaho State University
Pocatello, United States
Associate Editor
Microbiological Chemistry and Geomicrobiology
University of Delaware
Newark, United States
Associate Editor
Microbiological Chemistry and Geomicrobiology
The University of Tennessee, Knoxville
Knoxville, United States
Associate Editor
Microbiological Chemistry and Geomicrobiology
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Microbiological Chemistry and Geomicrobiology
China University of Geosciences Wuhan
Wuhan, China
Associate Editor
Microbiological Chemistry and Geomicrobiology
Linnaeus University
Växjö, Sweden
Associate Editor
Microbiological Chemistry and Geomicrobiology
Indiana University, Purdue University Indianapolis
Indianapolis, United States
Associate Editor
Microbiological Chemistry and Geomicrobiology