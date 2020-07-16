paul david cotter
Seqbiome Ltd
Cork, Ireland
Field Chief Editor
Frontiers in Microbiology
Massey University, School of Veterinary Science
Palmerston North, New Zealand
Specialty Chief Editor
Microbiotechnology
University of Aberdeen
Aberdeen, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Antimicrobials, Resistance and Chemotherapy
Louisiana State University
Baton Rouge, United States
Specialty Chief Editor
Evolutionary and Genomic Microbiology
Brown University Department of Molecular Microbiology & Immunology
Providence, United States
Specialty Chief Editor
Microbiome Data Science
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Specialty Chief Editor
Microbe and Virus Interactions with Plants
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Paris, France
Specialty Chief Editor
Infectious Agents and Disease
University of Teramo
Teramo, Italy
Specialty Chief Editor
Food Microbiology
University of Wrocław
Wrocław, Poland
Specialty Chief Editor
Phage Biology
Bigelow Laboratory For Ocean Sciences
Boothbay, United States
Specialty Chief Editor
Microbiological Chemistry and Geomicrobiology
Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)
Valencia, Spain
Specialty Chief Editor
Microbial Symbioses
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
Tokyo, Japan
Specialty Chief Editor
Microbial Symbioses
Water Research Institute, National Research Council
Montelibretti (Rome), Italy
Specialty Chief Editor
Terrestrial Microbiology
University of California, Davis
Davis, United States
Specialty Chief Editor
Systems Microbiology
University of Wisconsin-Madison
Madison, United States
Specialty Chief Editor
Microbiotechnology
Department of Physical Sciences, Alabama State University
Montgomery, United States
Specialty Chief Editor
Ancient DNA and Forensic Microbiology