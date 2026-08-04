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Methods

Published on 22 Aug 2024

Obtention of viable cell suspensions from breast cancer tumor biopsies for 3D chromatin conformation and single-cell transcriptome analysis

in Genome Organization and Dynamics

  • Aura Stephenson-Gussinye
  • Luis A. Rendón-Bautista
  • Blanca E. Ruiz-Medina
  • Eduardo Blanco-Olais
  • Rosario Pérez-Molina
  • Cleofas Marcial-Medina
  • Yanin Chavarri-Guerra
  • Enrique Soto-Pérez-de-Celis
  • Andrea Morales-Alfaro
  • Ayerim Esquivel-López
Frontiers in Molecular Biosciences
doi 10.3389/fmolb.2024.1420308
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