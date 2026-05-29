Original Research
Accepted on 29 May 2026
Seed Ripening and Quinolizidine Alkaloid Dynamics in Lupinus mutabilis: From Gene Activity to Metabolite
in Natural Product Biosynthesis
Frontiers in Natural Products
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Original Research
Accepted on 29 May 2026
in Natural Product Biosynthesis
Original Research
Published on 29 Aug 2025
in Natural Product Biosynthesis
Mini Review
Published on 12 Jun 2025
in Natural Product Biosynthesis
Review
Published on 12 Feb 2024
in Natural Product Biosynthesis