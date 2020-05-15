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Neural and cognitive foundations of human performance and safety in complex engineered systems
- Chaojie FAN
- Dan Chong
- Baoquan Cheng
- Gianluca Borghini
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