alberto albanese
Catholic University of the Sacred Heart
Milano, Italy
Specialty Chief Editor
Movement Disorders
University of Otago, Christchurch
Christchurch, New Zealand
Associate Editor
Movement Disorders
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Strasbourg, France
Associate Editor
Movement Disorders
National Institute of Rehabilitation Luis Guillermo Ibarra Ibarra
Tlalpan, Mexico
Associate Editor
Movement Disorders
University Hospital of Cologne
Cologne, Germany
Associate Editor
Movement Disorders
Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Movement Disorders
Mediterranean Neurological Institute Neuromed (IRCCS)
Pozzilli, Italy
Associate Editor
Movement Disorders
University of Verona
Verona, Italy
Associate Editor
Movement Disorders
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Movement Disorders
University of Genoa
Genoa, Italy
Associate Editor
Movement Disorders
Department of Neurology, University Hospital Tübingen, University of Tübingen
Tübingen, Germany
Associate Editor
Movement Disorders
University of Delaware
Newark, United States
Associate Editor
Movement Disorders
Université de Montpellier
Montpellier, France
Associate Editor
Movement Disorders
Universitat Politecnica de Catalunya
Barcelona, Spain
Associate Editor
Movement Disorders
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Movement Disorders
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus (IRCCS)
Milan, Italy
Associate Editor
Movement Disorders