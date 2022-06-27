nobutaka hattori
Juntendo University
Bunkyō, Japan
Specialty Chief Editor
Neurogenetics
Department of Psychiatry, Erasmus Medical Center
Rotterdam, Netherlands
Associate Editor
Neurogenetics
Mayo Clinic Florida
Jacksonville, United States
Associate Editor
Neurogenetics
Bioinova
Prague, Czechia
Associate Editor
Neurogenetics
Mayo Clinic Florida
Jacksonville, United States
Associate Editor
Neurogenetics
IRCCS Carlo Besta Neurological Institute Foundation
Milan, Italy
Associate Editor
Neurogenetics
McGill University
Montreal, Canada
Associate Editor
Neurogenetics
Van Andel Research Institute (VARI)
Grand Rapids, United States
Associate Editor
Neurogenetics
ULSS 7 Pedemontana
Bassano del Grappa, Italy
Associate Editor
Neurogenetics
West China Hospital, Sichuan University
Chengdu, China
Associate Editor
Neurogenetics
Columbia University Irving Medical Center, Columbia University
New York, United States
Associate Editor
Neurogenetics
Department of Neurogenetics, Kolling Institute
Sydney, Australia
Associate Editor
Neurogenetics
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Neurogenetics
Juntendo University
Bunkyō, Japan
Associate Editor
Neurogenetics
Faculty of Medicine, Tunis El Manar University
Tunis, Tunisia
Associate Editor
Neurogenetics