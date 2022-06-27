giovanni meola
University of Milan
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Neuromuscular Disorders and Peripheral Neuropathies
Tel Aviv Sourasky Medical Center
Tel Aviv, Israel
Associate Editor
Neuromuscular Disorders and Peripheral Neuropathies
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Neuromuscular Disorders and Peripheral Neuropathies
Neurological Institute Foundation Casimiro Mondino (IRCCS)
Pavia, Italy
Associate Editor
Neuromuscular Disorders and Peripheral Neuropathies
University Hospital Münster
Münster, Germany
Associate Editor
Neuromuscular Disorders and Peripheral Neuropathies
Department of Neuroscience, School of Medicine and Surgery, University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Neuromuscular Diseases
University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Neuromuscular Diseases
IRCCS San Donato Polyclinic
San Donato Milanese, Italy
Associate Editor
Neuromuscular Diseases
Vanderbilt University
Nashville, United States
Associate Editor
Neuromuscular Disorders and Peripheral Neuropathies
IRCCS Carlo Besta Neurological Institute Foundation
Milan, Italy
Associate Editor
Neuromuscular Disorders and Peripheral Neuropathies
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Neuromuscular Diseases
Loyola University Medical Center
Maywood, United States
Associate Editor
Neuromuscular Diseases
Université de Tours
Tours, France
Associate Editor
Neuromuscular Disorders and Peripheral Neuropathies
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Neuromuscular Disorders and Peripheral Neuropathies
Ospedale San Filippo Neri
Rome, Italy
Associate Editor
Neuromuscular Disorders and Peripheral Neuropathies
Department of Biomedicine, Neurosciences and Advanced Diagnostics, University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Neuromuscular Disorders and Peripheral Neuropathies