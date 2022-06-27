thomas platz
University of Greifswald
Greifswald, Germany
Specialty Chief Editor
Neurorehabilitation
University of Genoa
Genoa, Italy
Associate Editor
Neurorehabilitation
Asl3 Systema Sanitario Regione Liguria
Genova, Italy
Associate Editor
Neurorehabilitation
Department of Biomedical Sciences, Humanitas University
Pieve Emanuele (Milano), Italy
Associate Editor
Neurorehabilitation
University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Neurorehabilitation
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Neurorehabilitation
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Neurorehabilitation
University Institute of Higher Studies in Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Neurorehabilitation
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)
Lausanne, Switzerland
Associate Editor
Neurorehabilitation
Università Link Campus
Rome, Italy
Associate Editor
Neurorehabilitation
Center for Osteopathic Medicine Collaboration
Pescara, Italy
Associate Editor
Neurorehabilitation
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)
Lausanne, Switzerland
Associate Editor
Neurorehabilitation
Hospital San Raffaele Cassino
Cassino, Italy
Associate Editor
Neurorehabilitation
University of Kansas
Lawrence, United States
Associate Editor
Neurorehabilitation