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Multiscale modeling of brain dynamics: development, validation, and applications in artificial systems or clinical populations
- Doris Pischedda
- Bruno Lara
- Claudia Casellato
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