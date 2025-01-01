james a. carr
Texas Tech University
Lubbock, United States
Texas Tech University
Lubbock, United States
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Monash University Malaysia
Subang Jaya, Malaysia
University of Pécs
Pécs, Hungary
Nagoya University
Nagoya, Japan
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)
Lausanne, Switzerland
Mass General Research Institute, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Utrecht University
Utrecht, Netherlands
Georgia State University
Atlanta, United States
Imperial College London
London, United Kingdom
University of Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, Spain
Wayne State University
Detroit, United States
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Cajal Institute, Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Université de Toulouse
Toulouse, France
University of Le Havre
Le Havre, France
