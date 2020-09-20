edgar c buck
Pacific Northwest National Laboratory (DOE)
Richland, United States
Specialty Chief Editor
Nuclear Materials
North Carolina State University
Raleigh, United States
Associate Editor
Nuclear Materials
TerraPower LLC
Bellevue, United States
Associate Editor
Nuclear Materials
Pacific Northwest National Laboratory (DOE)
Richland, United States
Associate Editor
Nuclear Materials
University of Notre Dame
Notre Dame, United States
Associate Editor
Nuclear Materials
Faculty of Science, Eskişehir Osmangazi University
Eskişehir, Türkiye
Associate Editor
Nuclear Materials
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Associate Editor
Nuclear Materials
Rensselaer Polytechnic Institute
Troy, United States
Associate Editor
Nuclear Materials
Los Alamos National Laboratory (DOE)
Los Alamos, United States
Associate Editor
Nuclear Materials
College of Engineering, Computing and Applied Sciences, Clemson University
Clemson, United States
Associate Editor
Nuclear Materials
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Associate Editor
Nuclear Materials
University of Nevada, Las Vegas
Las Vegas, United States
Associate Editor
Nuclear Materials
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Associate Editor
Nuclear Materials
National Nuclear Laboratory
Risley, Warrington, WA3 6AE, United Kingdom
Associate Editor
Nuclear Materials
Australian Nuclear Science and Technology Organisation
Sydney, Australia
Associate Editor
Nuclear Materials
Louisiana State University
Baton Rouge, United States
Associate Editor
Nuclear Materials