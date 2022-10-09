ibukun j. adewumi
Australian National Centre for Ocean Resources and Security, University of Wollongong
Wollongong, Australia
Community Reviewer
Marine Governance
Australian National Centre for Ocean Resources and Security, University of Wollongong
Wollongong, Australia
Community Reviewer
Marine Governance
University of the West of England
Bristol, United Kingdom
Community Reviewer
Marine Governance
European Polar Board
Den Haag, Netherlands
Community Reviewer
Marine Governance
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Community Reviewer
Marine Governance
University of the Azores
Ponta Delgada, Portugal
Community Reviewer
Marine Governance
Södertörn University
Huddinge, Sweden
Community Reviewer
Marine Governance
University College London
London, United Kingdom
Community Reviewer
Marine Governance
Australian National Centre for Ocean Resources and Security, Faculty of Business and Law, University of Wollongong
Wollongong, Australia
Community Reviewer
Marine Governance
University of Strathclyde
Glasgow, United Kingdom
Community Reviewer
Marine Governance
Nicholas School of the Environment, Duke University
Durham, United States
Community Reviewer
Marine Governance
Universidade Aberta
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Marine Governance
Sellheim Environmental
Hambühren, Germany
Community Reviewer
Marine Governance
University of Aberdeen
Aberdeen, United Kingdom
Community Reviewer
Marine Governance