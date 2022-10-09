angel borja
AZTI Foundation, Marine Research Division
Pasaia, Spain
Field Chief Editor
Frontiers in Ocean Sustainability
Macquarie University
Sydney, Australia
Specialty Chief Editor
Sustainability in Marine Conservation Ecology
Faculty of Fisheries and Marine Sciences, IPB University
Bogor, Indonesia
Specialty Chief Editor
Marine Governance
Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz)
Rio de Janeiro, Brazil
Specialty Chief Editor
Marine Pollution Assessments and Solutions
Mediterranean Institute for Advanced Studies, Spanish National Research Council (CSIC)
Esporles, Spain
Specialty Chief Editor
Blue Food Provisions
IPB University
Bogor, Indonesia
Associate Editor
Marine Governance
Institute of Marine Research, Spanish National Research Council (CSIC)
Vigo, Spain
Associate Editor
Blue Food Provisions
Latvian Institute of Aquatic Ecology
Riga, Latvia
Associate Editor
Marine Governance
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Marine Pollution Assessments and Solutions
Marine Research Division, Technology Center Expert in Marine and Food Innovation (AZTI)
Pasaia, Spain
Associate Editor
Marine Pollution Assessments and Solutions
University of Agder
Kristiansand, Norway
Associate Editor
Blue Food Provisions
t-ELIKA
Venice, Italy
Associate Editor
Marine Governance
Deakin University
Geelong, Australia
Associate Editor
Sustainability in Marine Conservation Ecology
Climate Service Center Germany (GERICS)
Hamburg, Germany
Associate Editor
Marine Governance
Gulf Fisheries Centre, Fisheries and Oceans Canada (DFO)
Moncton, Canada
Associate Editor
Marine Governance
Pontifical Catholic University of Peru
Lima, Peru
Associate Editor
Marine Governance