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Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz)
Rio de Janeiro, Brazil
Specialty Chief Editor
Marine Pollution Assessments and Solutions
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Marine Pollution Assessments and Solutions
Marine Research Division, Technology Center Expert in Marine and Food Innovation (AZTI)
Pasaia, Spain
Associate Editor
Marine Pollution Assessments and Solutions
Department of Environmental Chemistry, Institute of Environmental Assessment and Water Research, Spanish National Research Council (CSIC)
Barcelona, Spain
Associate Editor
Marine Pollution Assessments and Solutions