rachel ann hauser-davis
Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz)
Rio de Janeiro, Brazil
Specialty Chief Editor
Marine Pollution Assessments and Solutions
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Marine Pollution Assessments and Solutions
Marine Research Division, Technology Center Expert in Marine and Food Innovation (AZTI)
Pasaia, Spain
Associate Editor
Marine Pollution Assessments and Solutions
Department of Environmental Chemistry, Institute of Environmental Assessment and Water Research, Spanish National Research Council (CSIC)
Barcelona, Spain
Associate Editor
Marine Pollution Assessments and Solutions
Federal University of Pará
Belém, Brazil
Associate Editor
Marine Pollution Assessments and Solutions
University of Siena
Siena, Italy
Associate Editor
Marine Pollution Assessments and Solutions
Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Marine Pollution Assessments and Solutions
Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental, Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Marine Pollution Assessments and Solutions
Florida International University
Miami, United States
Associate Editor
Marine Pollution Assessments and Solutions