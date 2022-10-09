ratna dwi puji astuti
Faculty of Public Health, Airlangga University
Surabaya, Indonesia
Community Reviewer
Marine Pollution Assessments and Solutions
Faculty of Public Health, Airlangga University
Surabaya, Indonesia
Community Reviewer
Marine Pollution Assessments and Solutions
University of Malaya
Kuala Lumpur, Malaysia
Community Reviewer
Marine Pollution Assessments and Solutions
Florida International University
Miami, United States
Community Reviewer
Marine Pollution Assessments and Solutions
Haereticus Environmental Laboratory
Clifford, United States
Community Reviewer
Marine Pollution Assessments and Solutions
NOAA Southeast Fisheries Science Center
Miami, United States
Community Reviewer
Marine Pollution Assessments and Solutions
Department of Water Resources and Ocean Engineering, National Institute of Technology, Karnataka
Mangalore, India
Community Reviewer
Marine Pollution Assessments and Solutions
Texas Tech University
Lubbock, United States
Community Reviewer
Marine Pollution Assessments and Solutions
College of Charleston
Charleston, United States
Community Reviewer
Marine Pollution Assessments and Solutions
Florida International University
Miami, United States
Community Reviewer
Marine Pollution Assessments and Solutions
Federal University of Santa Catarina
Florianopolis, Brazil
Community Reviewer
Marine Pollution Assessments and Solutions
Federal Institute of Education, Science and Technology of Paraná
Curitiba, Brazil
Community Reviewer
Marine Pollution Assessments and Solutions
Center for Environment and Water, King Fahd University of Petroleum and Minerals
Dhahran, Saudi Arabia
Community Reviewer
Marine Pollution Assessments and Solutions
Institute of Biophysics Carlos Chagas Filho, Center for Health Science, Federal University of Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brazil
Community Reviewer
Marine Pollution Assessments and Solutions
UMR5254 Institut des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour l'Environnement et les Matériaux (IPREM)
Pau, France
Community Reviewer
Marine Pollution Assessments and Solutions
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Community Reviewer
Marine Pollution Assessments and Solutions
Business School, Ningbo University
Ningbo, China
Community Reviewer
Marine Pollution Assessments and Solutions