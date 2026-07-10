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Perspective

Published on 04 Jun 2025

Exploiting induced pluripotent stem cell-derived retinal pigment epithelium to unravel host-pathogen interaction in ocular tuberculosis: a reverse translational in vitro model

in Inflammatory Eye Diseases

  • Ikhwanuliman Putera
  • Sanne van de Meerendonk
  • Nicole M.A. Nagtzaam
  • Rina La Distia Nora
  • Saskia M. Rombach
  • Jurriaan E.M. de Steenwinkel
  • Johannes R. Vingerling
  • Willem A. Dik
  • P. Martin van Hagen
Frontiers in Ophthalmology
doi 10.3389/fopht.2025.1610215
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