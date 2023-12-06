Original Research
Published on 06 Dec 2023
Efficient and robust second-harmonic generation in thin-film lithium niobate using modal phase matching
in Nonlinear Optics
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Original Research
Published on 06 Dec 2023
in Nonlinear Optics
Editorial
Published on 27 Jun 2023
in Nonlinear Optics
Review
Published on 12 Apr 2023
in Nonlinear Optics
Original Research
Published on 12 Apr 2023
in Nonlinear Optics
Original Research
Published on 05 Apr 2023
in Nonlinear Optics
Brief Research Report
Published on 21 Mar 2023
in Nonlinear Optics
Original Research
Published on 24 Feb 2023
in Nonlinear Optics
Original Research
Published on 30 Jan 2023
in Nonlinear Optics
Original Research
Published on 29 Sep 2022
in Nonlinear Optics
Brief Research Report
Published on 09 Sep 2022
in Nonlinear Optics
Original Research
Published on 06 Sep 2022
in Nonlinear Optics
Original Research
Published on 06 Sep 2022
in Nonlinear Optics
Original Research
Published on 19 Aug 2022
in Nonlinear Optics
Original Research
Published on 04 Aug 2022
in Nonlinear Optics
Review
Published on 09 Mar 2022
in Nonlinear Optics
Brief Research Report
Published on 02 Mar 2022
in Nonlinear Optics
Original Research
Published on 16 Dec 2021
in Nonlinear Optics
Original Research
Published on 17 Sep 2021
in Nonlinear Optics
Specialty Grand Challenge
Published on 26 Jan 2021
in Nonlinear Optics