Original Research
Published on 23 Jul 2026
Exploring wave propagation dynamics in heterogeneous excitable media: effects of intermittent cellular inactivation
in Biophysics
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Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Biophysics
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Biophysics
Original Research
Published on 19 Feb 2026
in Biophysics
Original Research
Published on 08 Jan 2026
in Biophysics
Original Research
Published on 02 Jan 2026
in Biophysics
Review
Published on 01 Sep 2025
in Biophysics
Review
Published on 12 Aug 2025
in Biophysics
Review
Published on 05 Mar 2025
in Biophysics
Original Research
Published on 30 Jan 2025
in Biophysics
Original Research
Published on 09 Apr 2024
in Biophysics
Review
Published on 14 Feb 2024
in Biophysics
Original Research
Published on 09 Feb 2024
in Biophysics
Brief Research Report
Published on 02 Feb 2024
in Biophysics
Original Research
Published on 16 Jan 2024
in Biophysics
Perspective
Published on 11 Jan 2024
in Biophysics
Perspective
Published on 11 Dec 2023
in Biophysics
Review
Published on 05 Dec 2023
in Biophysics
Original Research
Published on 22 Sep 2023
in Biophysics
Original Research
Published on 07 Aug 2023
in Biophysics
Original Research
Published on 04 Jul 2023
in Biophysics
Original Research
Published on 06 Jun 2023
in Biophysics
Original Research
Published on 12 May 2023
in Biophysics
Original Research
Published on 10 May 2023
in Biophysics
Correction
Published on 03 May 2023
in Biophysics