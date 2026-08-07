Systematic Review
Accepted on 07 Aug 2026
Cold-Water Exposure and Psychological Outcomes in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis
in Clinical and Translational Physiology
Systematic Review
Accepted on 07 Aug 2026
in Clinical and Translational Physiology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Clinical and Translational Physiology
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Clinical and Translational Physiology
Review
Accepted on 30 Jul 2026
in Clinical and Translational Physiology
Addendum
Published on 29 Jul 2026
in Clinical and Translational Physiology
Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Clinical and Translational Physiology
Systematic Review
Accepted on 17 Jul 2026
in Clinical and Translational Physiology
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Clinical and Translational Physiology
Systematic Review
Published on 14 Jul 2026
in Clinical and Translational Physiology
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Clinical and Translational Physiology
Original Research
Published on 01 Jul 2026
in Clinical and Translational Physiology
Opinion
Published on 16 Jun 2026
in Clinical and Translational Physiology
Systematic Review
Published on 10 Jun 2026
in Clinical and Translational Physiology
Original Research
Published on 08 Jun 2026
in Clinical and Translational Physiology
Original Research
Published on 01 Jun 2026
in Clinical and Translational Physiology
Correction
Published on 26 May 2026
in Clinical and Translational Physiology
Original Research
Published on 13 May 2026
in Clinical and Translational Physiology
Original Research
Published on 07 May 2026
in Clinical and Translational Physiology
Correction
Published on 06 May 2026
in Clinical and Translational Physiology
Original Research
Published on 27 Apr 2026
in Clinical and Translational Physiology
Review
Published on 15 Apr 2026
in Clinical and Translational Physiology
Original Research
Published on 07 Apr 2026
in Clinical and Translational Physiology
Original Research
Published on 02 Apr 2026
in Clinical and Translational Physiology
Review
Published on 02 Apr 2026
in Clinical and Translational Physiology