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Original Research

Published on 23 May 2024

Analysis of fetal heart rate fluctuations in women diagnosed with preeclampsia during the latent phase of labor

in Developmental Physiology

  • Nancy B. Lucero-Orozco
  • José Javier Reyes-Lagos
  • María del Rocío Ortíz-Pedroza
  • Ana Karen Talavera-Peña
  • Eric Alonso Abarca-Castro
  • Hugo Mendieta-Zerón
  • Adriana Cristina Pliego-Carrillo
  • Jorge Rodríguez-Arce
  • Luis Adrián Zúñiga-Avilés
  • Laura Mercedes Santiago-Fuentes
Frontiers in Physiology
doi 10.3389/fphys.2024.1340441
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