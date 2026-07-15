Frontiers in Physiology

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Published on 15 Jul 2026
Mitochondrial programmed cell death in bronchopulmonary dysplasia: mechanisms and therapeutic targets
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