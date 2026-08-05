Original Research
Published on 05 Aug 2026
Association between the apolipoprotein B/albumin ratio and the risk of kidney stones in adults
in Lipid and Fatty Acid Research
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Published on 05 Aug 2026
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Published on 27 Jul 2026
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Published on 29 Jan 2025
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Published on 24 Oct 2024
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Published on 13 Aug 2024
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Published on 24 Jul 2024
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