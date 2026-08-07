Frontiers in Physiology

Original Research
Published on 07 Aug 2026
Integrated single-cell and experimental validation links effector chondrocyte-associated oxidative stress to EIF6-related p47phox–NOX2 signaling in osteoarthritis
in Redox Physiology
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Published on 07 Aug 2026
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Published on 06 Aug 2026
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Published on 29 Jul 2026
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Published on 02 Feb 2026
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Editorial
Published on 29 Jan 2026
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Published on 20 Nov 2025
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