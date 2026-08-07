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Original Research

Published on 13 Apr 2026

Modulation of the serotonergic system restores oxidative balance and gene expression in the brain and heart of rats with obesity induced by overnutrition

in Redox Physiology

  • Maria Daniele Teixeira Beltrão de Lemos
  • Matheus Santos de Sousa Fernandes
  • Thyago de Oliveira Rodrigues
  • Vanessa Lima de Souza
  • Fatma Hilal Yagin
  • Severina Cássia de Andrade Silva
  • Osmar Henrique dos Santos Junior
  • Diorginis José Soares Ferreira
  • Monira I. Aldhahi
  • Claudia J. Lagranha
Frontiers in Physiology
doi 10.3389/fphys.2026.1783080
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