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Original Research

Published on 09 Jul 2026

Ultrasound-based evaluation of plantar fascia and heel fat pad thickness in patients with type 2 diabetes: an observational cross-sectional study

in Skeletal Physiology

  • Jorge Posada-Ordax
  • Marta Elena Losa-Iglesias
  • Eduardo Pérez-Boal
  • Roi Painceira-Villar
  • Bibiana Trevissón-Redondo
  • Josep Farradellas-Guitart
  • Antonio Javier Casanova-Malpica
  • Francisco Javier Ruiz-Sánchez
  • Daniel López-López
  • Klark Ricardo Becerro de Bengoa-Losa
Frontiers in Physiology
doi 10.3389/fphys.2026.1835845
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Original Research

Published on 13 May 2026

“Age is associated with Achilles tendon thickness in older adults: an ultrasound case–control study with intra-observer reliability”

in Skeletal Physiology

  • Jorge Posada-Ordax
  • Marta Elena Losa-Iglesias
  • Ricardo Becerro de Bengoa-Vallejo
  • Eduardo Pérez-Boal
  • Bibiana Trevissón-Redondo
  • Israel Casado-Hernández
  • Antonio Javier Casanova-Malpica
  • Eva María Martínez-Jiménez
  • Hugo Espigares-Martínez
  • Francisco Javier Ruiz-Sánchez
Frontiers in Physiology
doi 10.3389/fphys.2026.1821673
  • 1,481 views