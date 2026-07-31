Frontiers in Physiology

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Accepted on 31 Jul 2026
Exercise-Responsive Crosstalk within Local Muscle-Bone Units in Osteosarcopenia: From Mechanotransduction to Secretome Signalling
in Skeletal Physiology
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Accepted on 31 Jul 2026
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Systematic Review
Accepted on 29 Jul 2026
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Original Research
Published on 09 Jul 2026
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Published on 06 Jul 2026
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Published on 18 Jun 2026
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Published on 10 Jun 2026
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Published on 29 May 2026
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Published on 04 May 2026
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Published on 23 Apr 2026
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Published on 17 Apr 2026
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Published on 10 Apr 2026
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Published on 23 Mar 2026
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Published on 16 Mar 2026
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Published on 16 Feb 2026
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Published on 11 Feb 2026
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Published on 12 Jan 2026
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Published on 02 Dec 2025
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Published on 17 Nov 2025
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