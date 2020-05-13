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Remote Sensing Approaches for Monitoring Agricultural Expansion and Forest Conversion
- Alana Kasahara Neves
- Thales Sehn Körting
- Cesare Di Girolamo Neto
- João M. N. Silva
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