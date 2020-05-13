juan carlos jimenez
University of Valencia
Valencia, Spain
Specialty Chief Editor
Image Analysis and Classification
National Institute of Space Research (INPE)
São José dos Campos, Brazil
Associate Editor
Image Analysis and Classification
Office National d'Études et de Recherches Aérospatiales, Palaiseau
Palaiseau, France
Associate Editor
Image Analysis and Classification
University of Naples Parthenope
Naples, Italy
Associate Editor
Image Analysis and Classification
Ruhr University Bochum
Bochum, Germany
Associate Editor
Image Analysis and Classification
Queen's University
Kingston, Canada
Associate Editor
Image Analysis and Classification
Fuzhou University
Fuzhou, China
Associate Editor
Image Analysis and Classification
Northwestern Polytechnical University
Xi'an, China
Associate Editor
Image Analysis and Classification
Hunan University
Changsha, China
Associate Editor
Image Analysis and Classification
Centre for Research and Technology Hellas (CERTH)
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Image Analysis and Classification
Colorado School of Mines
Golden, United States
Associate Editor
Image Analysis and Classification
The Remote Sensing Technology Institute (IMF), German Aerospace Center
Weßling, Germany
Associate Editor
Image Analysis and Classification
York University
Toronto, Canada
Associate Editor
Image Analysis and Classification
Department of Geomatics Engineering, Faculty of Engineering, Gebze Technical University
Kocaeli, Türkiye
Associate Editor
Image Analysis and Classification
Kyiv Polytechnic Institute
Kyiv, Ukraine
Associate Editor
Image Analysis and Classification