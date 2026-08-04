Original Research
Published on 04 Aug 2026
Estimation of GPP in northern hemisphere terrestrial ecosystems based on light use efficiency model and chlorophyll fluorescence
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Published on 04 Aug 2026
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Published on 04 Aug 2026
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Published on 04 Aug 2026
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Accepted on 03 Aug 2026
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Accepted on 31 Jul 2026
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Published on 31 Jul 2026
Review
Published on 31 Jul 2026
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Published on 30 Jul 2026
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Published on 30 Jul 2026
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Accepted on 29 Jul 2026
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Accepted on 29 Jul 2026
Editorial
Accepted on 28 Jul 2026
Editorial
Published on 24 Jul 2026
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Published on 24 Jul 2026
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Published on 23 Jul 2026
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Accepted on 22 Jul 2026
Methods
Published on 22 Jul 2026
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Published on 21 Jul 2026
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Published on 21 Jul 2026
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Published on 21 Jul 2026
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Published on 17 Jul 2026
Review
Accepted on 16 Jul 2026
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Accepted on 16 Jul 2026