yi zhang
University of Technology Sydney
Sydney, Australia
Community Reviewer
Scholarly Communication
University of Technology Sydney
Sydney, Australia
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Scholarly Communication
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
Espoo, Finland
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Patent Analytics
GESIS Leibniz Institute for the Social Sciences
Cologne, Germany
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Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
Espoo, Finland
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Research Policy and Strategic Management
Dalian University of Technology
Dalian, China
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Scholarly Communication
University of New South Wales
Kensington, Australia
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Scholarly Communication
Federal University of Paraíba
João Pessoa, Brazil
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Research Policy and Strategic Management
Obafemi Awolowo University
Ife, Nigeria
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Research Policy and Strategic Management
University of South Africa
Pretoria, South Africa
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Research Methods
KNAW-DANS
The Hague, Netherlands
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Scholarly Communication
Marista Brasil
Curitiba, Brazil
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Research Policy and Strategic Management
Middle East Technical University
Ankara, Türkiye
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Research Policy and Strategic Management
Utrecht University
Utrecht, Netherlands
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Scholarly Communication
The University of Tennessee, Knoxville
Knoxville, United States
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Scholarly Communication
Penn State Abington
Abington Township, United States
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Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Department of Politics and Society
Aalborg University, Denmark
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Research Policy and Strategic Management