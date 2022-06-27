iqra ameer
Penn State Abington
Abington Township, United States
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Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Penn State Abington
Abington Township, United States
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Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
University of Jaume I
Castelló de La Plana, Spain
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Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Florida State University
Tallahassee, United States
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Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
École des ponts ParisTech (ENPC)
Marne-la-Vallée, France
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Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
University of North Texas
Denton, United States
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Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
The University of Texas at Austin
Austin, United States
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Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
University of Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
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Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST)
Vandœuvre-lès-Nancy, France
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Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Peking University
Beijing, China
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Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
University of Illinois Chicago
Chicago, United States
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Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
University of Texas Health Science Center at Houston
Houston, United States
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Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Lancaster University
Lancaster, United Kingdom
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Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Mayo Clinic
Rochester, United States
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Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Harvard Medical School
Boston, United States
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Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
Nuance Communications (United States)
Burlington, United States
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Emerging Technologies and Transformative Paradigms in Research
University of Padua
Padua, Italy
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