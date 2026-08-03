Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
From Processing-Centred Innovation to Analytical Diversification: Network Evolution in Virgin Olive Oil Patents
in Patent Analytics
Frontiers in Research Metrics and Analytics
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Patent Analytics
Original Research
Published on 08 Jan 2025
in Patent Analytics
Brief Research Report
Published on 01 Aug 2024
in Patent Analytics
Original Research
Published on 05 Jul 2023
in Patent Analytics
Original Research
Published on 11 Apr 2023
in Patent Analytics
Original Research
Published on 02 Sep 2022
in Patent Analytics
Original Research
Published on 14 Oct 2021
in Patent Analytics