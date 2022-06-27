massimo barbieri
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
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Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
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University of Zagreb
Zagreb, Croatia
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Yale University
New Haven, United States
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University of Strathclyde
Glasgow, United Kingdom
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Ithaca College
Ithaca, United States
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VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
Espoo, Finland
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National Chi Nan University
Puli, Nantou, Taiwan
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University of California, Santa Barbara
Santa Barbara, United States
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Harbin Institute of Technology
Harbin, China
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The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
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KRIHS
Sejong, Republic of Korea
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National Chengchi University
Taipei, Taiwan
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Zhejiang University of Finance and Economics
Hangzhou, China
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Union University
Belgrade, Serbia
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Kent State University
Kent, United States
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Ministry of Information, Communications and Transport
Betio, Kiribati
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