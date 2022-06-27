félix de moya anegón
SCImago Research Group
Granada, Spain
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SCImago Research Group
Granada, Spain
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Center for Complexity Sciences, National Autonomous University of Mexico
Mexico City, Mexico
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University of Granada
Granada, Spain
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The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
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German Centre for Higher Education Research and Science Studies (DZHW)
Berlin, Germany
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Formerly at National Institute of Science Technology and Development Studies CSIR-NISTADS
New Delhi, India
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Institute of Philosophy, Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
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University of Valencia
Valencia, Spain
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University of Barcelona
Barcelona, Spain
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Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT)
Sankt Augustin, Germany
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Wayne State University
Detroit, United States
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Technical University of Cologne
Cologne, Germany
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Inland Norway University of Applied Sciences
Elverum, Norway
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Independent Researcher
Berlin, Germany
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Indiana University Bloomington
Bloomington, United States
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National Science Library, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
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