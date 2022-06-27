zaida chinchilla-rodríguez
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Specialty Chief Editor
Research Assessment
University of Granada
Granada, Spain
Associate Editor
Research Assessment
The University of Tennessee, Knoxville
Knoxville, United States
Associate Editor
Research Assessment
University of Thessaly
Volos, Greece
Associate Editor
Research Assessment
University of Wisconsin-Madison
Madison, United States
Associate Editor
Research Assessment
Academic Analytics Research Center (AARC)
Columbus, United States
Associate Editor
Research Assessment
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
Associate Editor
Research Assessment
Michigan State University
East Lansing, United States
Associate Editor
Research Assessment
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Research Assessment
International Hellenic University
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Research Assessment
Dalian University of Technology
Dalian, China
Associate Editor
Research Assessment