jimi adesina
University of South Africa
Pretoria, South Africa
Community Reviewer
Research Methods
University of South Africa
Pretoria, South Africa
Community Reviewer
Research Methods
Center for Organizational and Social Studies of the Polytechnic of Porto (CEOS.PP)
Matosinhos, Portugal
Community Reviewer
Research Methods
Stevens Institute of Technology
Hoboken, United States
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Research Methods
National Taiwan Normal University
Taipei City, Taiwan
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Research Methods
Mahindra École Centrale College of Engineering
Hyderabad, India
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Research Methods
Dublin Institute of Technology
Dublin, Ireland
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Research Methods
Centre for Diabetic Foot Care & Research (CDFCR) and Manipal Academy of Higher Education (MAHE) organize workshop on Diabetic Foot Care
Udupi, India
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Research Methods
BML Munjal University
Gurgaon, India
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Research Methods
Stellenbosch University
Stellenbosch, South Africa
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Research Methods
Kaunas University of Technology
Kaunas, Lithuania
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Research Methods
Chandrapur College
Bardhaman, India
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Research Methods
Instituto Nacional de Geriatría
Mexico City, Mexico
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Research Methods
IESE Business School, University of Navarra
Barcelona, Spain
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Research Methods
University of Bath
Bath, United Kingdom
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Research Methods
University of South Australia
Adelaide, Australia
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Research Methods
Africa University College
Mutare, Zimbabwe
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Research Methods