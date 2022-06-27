yi zhang
University of Technology Sydney
Sydney, Australia
Specialty Chief Editor
Research Policy and Strategic Management
The University of Nottingham Ningbo (China)
Ningbo, China
Associate Editor
Research Policy and Strategic Management
Beijing Institute of Technology
Beijing, China
Associate Editor
Research Policy and Strategic Management
University of Sussex
Brighton, United Kingdom
Associate Editor
Research Policy and Strategic Management
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Research Policy and Strategic Management
University of Strathclyde
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Research Policy and Strategic Management
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
Espoo, Finland
Associate Editor
Research Policy and Strategic Management
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Associate Editor
Research Policy and Strategic Management
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Research Policy and Strategic Management
Westat (United States)
Rockville, United States
Associate Editor
Research Policy and Strategic Management
University of Johannesburg
Johannesburg, South Africa
Associate Editor
Research Policy and Strategic Management
Lund University
Lund, Sweden
Associate Editor
Research Policy and Strategic Management
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Research Policy and Strategic Management
La Salle Campùs Barcelona, Ramon Llull University
Barcelona, Spain
Associate Editor
Research Policy and Strategic Management
University of Brasilia
Brasilia, Brazil
Associate Editor
Research Policy and Strategic Management
School of Management
Sheffield, United Kingdom
Associate Editor
Research Policy and Strategic Management