siluo yang
Wuhan University
Wuhan, China
Specialty Chief Editor
Scholarly Communication
Western University
London, Canada
Associate Editor
Scholarly Communication
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split
Split, Croatia
Associate Editor
Scholarly Communication
Institute of Information Science and Technologies Alessandro Faedo, Department of Engineering, ICT and Technology for Energy and Transport, National Research Council (CNR)
Pisa, Italy
Associate Editor
Scholarly Communication
Rajagiri College of Social Sciences
Kochi, India
Associate Editor
Scholarly Communication
Pontifical Javeriana University
Bogotá, Colombia
Associate Editor
Scholarly Communication
São Paulo State University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Scholarly Communication
National Center for Atmospheric Research (UCAR)
Boulder, United States
Associate Editor
Scholarly Communication
Institute of Information Science and Technologies Alessandro Faedo, Department of Engineering, ICT and Technology for Energy and Transport, National Research Council (CNR)
Pisa, Italy
Associate Editor
Scholarly Communication
GESIS Leibniz Institute for the Social Sciences
Cologne, Germany
Associate Editor
Scholarly Communication
Indian Statistical Institute
Kolkata, India
Associate Editor
Scholarly Communication
University Institute of Lisbon (ISCTE)
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Scholarly Communication
Hangzhou Dianzi University
Hangzhou, China
Associate Editor
Scholarly Communication
ScienceXplore
Bad Schandau, Germany
Associate Editor
Scholarly Communication
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Associate Editor
Scholarly Communication
International School of Information Management, University of Mysore
Mysuru, India
Associate Editor
Scholarly Communication