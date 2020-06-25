shamsollah ayoubi
Isfahan University of Technology
Isfahan, Iran
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Pedometrics
Isfahan University of Technology
Isfahan, Iran
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Pedometrics
Federal University of Piauí
Teresina, Brazil
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Aarhus University
Aarhus, Denmark
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Sofia University
Sofia, Bulgaria
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Federal Rural University of Rio de Janeiro
Seropédica, Brazil
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Indian Institute of Technology Kharagpur
Kharagpur, India
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Lincoln University
Lincoln, New Zealand
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Indian Institute of Technology Kharagpur
Kharagpur, India
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Indian Council of Agricultural Research (ICAR)
New Delhi, India
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Zhejiang Academy of Agricultural Sciences
Hangzhou, China
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Zhejiang Agriculture and Forestry University
Hangzhou, China
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Eskişehir Osmangazi University
Eskişehir, Türkiye
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University of California, Riverside
Riverside, United States
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Ontario Ministry of Agriculture, Food and Agribusiness (OMAFA)
Guelph, Ontario, Canada
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Huazhong Agricultural University
Wuhan, China
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Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
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Pedometrics