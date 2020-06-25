sabine grunwald
Soil, Water and Ecosystem Sciences Department, University of Florida
Gainesville, United States
Specialty Chief Editor
Pedometrics
Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture
Washington D.C., United States
Associate Editor
Pedometrics
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Pedometrics
University of Guelph
Guelph, Canada
Associate Editor
Pedometrics
Czech University of Life Sciences Prague
Prague, Czechia
Associate Editor
Pedometrics
Federal University of Paraíba
João Pessoa, Brazil
Associate Editor
Pedometrics
Wuhan University
Wuhan, China
Associate Editor
Pedometrics
Zhejiang University
Hangzhou, China
Associate Editor
Pedometrics
Beijing Normal University
Beijing, China
Associate Editor
Pedometrics
Cranfield University
Cranfield, United Kingdom
Associate Editor
Pedometrics
China Agricultural University
Beijing, China
Associate Editor
Pedometrics
Northwest A&F University
Xianyang, China
Associate Editor
Pedometrics
Mogens H Greve
Tjele, Denmark
Associate Editor
Pedometrics
Faculty of Agriculture, Dalhousie University
Truro, Canada
Associate Editor
Pedometrics
Jiangxi University of Finance and Economics
Nanchang, China
Associate Editor
Pedometrics
State Key Laboratory of Soil and Sustainable Agriculture, Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Nanjing, China
Associate Editor
Pedometrics