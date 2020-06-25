antonio rafael sánchez-rodríguez
University of Cordoba
Córdoba, Spain
Specialty Chief Editor
Soil Biogeochemistry & Nutrient Cycling
Agricultural Research Institute (Chile)
Santiago, Chile
Associate Editor
Soil Biogeochemistry & Nutrient Cycling
Federal University of Piauí
Teresina, Brazil
Associate Editor
Soil Biogeochemistry & Nutrient Cycling
Institute of Mountain Hazards and Environment, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Chengdu, China
Associate Editor
Soil Biogeochemistry & Nutrient Cycling
Lincoln University
Lincoln, New Zealand
Associate Editor
Soil Biogeochemistry & Nutrient Cycling
São Paulo State University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Soil Biogeochemistry & Nutrient Cycling
University of Nebraska-Lincoln
Lincoln, United States
Associate Editor
Soil Biogeochemistry & Nutrient Cycling
University of Tübingen
Tübingen, Germany
Associate Editor
Soil Biogeochemistry & Nutrient Cycling
University of Adelaide
Adelaide, Australia
Associate Editor
Soil Biogeochemistry & Nutrient Cycling
University of Cordoba
Córdoba, Spain
Associate Editor
Soil Biogeochemistry & Nutrient Cycling
North Carolina State University
Raleigh, United States
Associate Editor
Soil Biogeochemistry & Nutrient Cycling
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Paris, France
Associate Editor
Soil Biogeochemistry & Nutrient Cycling
Loughborough University
Loughborough, United Kingdom
Associate Editor
Soil Biogeochemistry & Nutrient Cycling
Sevilla University
Seville, Spain
Associate Editor
Soil Biogeochemistry & Nutrient Cycling
Pacific Northwest National Laboratory (DOE)
Richland, United States
Associate Editor
Soil Biogeochemistry & Nutrient Cycling
Institut de Recherche Pour le Développement (IRD)
Montpellier, France
Associate Editor
Soil Biogeochemistry & Nutrient Cycling