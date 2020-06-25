abad chabbi
INRA Centre Versailles-Grignon
Paris, France
Specialty Chief Editor
Soil Management
Universitat de Lleida
Lleida, Spain
Associate Editor
Soil Management
University of Göttingen
Göttingen, Germany
Associate Editor
Soil Management
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Soil Management
Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University
Samastipur, India
Associate Editor
Soil Management
Nanjing Agricultural University
Nanjing, China
Associate Editor
Soil Management
INRAE Nouvelle Aquitaine Poitiers
Lusignan, France
Associate Editor
Soil Management
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Associate Editor
Soil Management
China Agricultural University
Beijing, China
Associate Editor
Soil Management
Leipzig University
Leipzig, Germany
Associate Editor
Soil Management
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Soil Management