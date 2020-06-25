cornelia rumpel
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Specialty Chief Editor
Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Enugu State University of Science and Technology
Enugu, Nigeria
Associate Editor
Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Mohammed VI Polytechnic University
Ben Guerir, Morocco
Associate Editor
Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
University of Basilicata
Potenza, Italy
Associate Editor
Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, Chinese Academy of Agricultural Sciences
Beijing, China
Associate Editor
Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Center for Edaphology and Applied Biology of Segura, Spanish National Research Council (CSIC)
Espinardo, Spain
Associate Editor
Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Federal Rural University of Rio de Janeiro
Seropédica, Brazil
Associate Editor
Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Wageningen University and Research
Wageningen, Netherlands
Associate Editor
Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
University of Nebraska-Lincoln
Lincoln, United States
Associate Editor
Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
CRDPI
Pointe-Noire, Republic of Congo
Associate Editor
Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Environmental Sciences Division, Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Associate Editor
Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Technical University of Berlin
Berlin, Germany
Associate Editor
Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Sorbonne Universités
Paris, France
Associate Editor
Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration
Technical University of Munich
Munich, Germany
Associate Editor
Soil Organic Matter Dynamics and Carbon Sequestration