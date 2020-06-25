kitae baek
Jeonbuk National University
Jeonju, Republic of Korea
Specialty Chief Editor
Soil Pollution & Remediation
Aligarh Muslim University
Aligarh, India
Associate Editor
Soil Pollution & Remediation
Banaras Hindu University
Varanasi, India
Associate Editor
Soil Pollution & Remediation
Foshan University
Foshan, China
Associate Editor
Soil Pollution & Remediation
Tezpur University
Tezpur, India
Associate Editor
Soil Pollution & Remediation
University of Kalyani
Kalyani, India
Associate Editor
Soil Pollution & Remediation
Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Nanjing, China
Associate Editor
Soil Pollution & Remediation
Birla Institute of Technology, Mesra
Ranchi, India
Associate Editor
Soil Pollution & Remediation
Regional Centre of Advanced Technologies and Materials, Faculty of Science, Palacky University Olomouc
Olomouc, Czechia
Associate Editor
Soil Pollution & Remediation
Montclair State University
Montclair, United States
Associate Editor
Soil Pollution & Remediation
Federal University of Paraná
Curitiba, Brazil
Associate Editor
Soil Pollution & Remediation
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Olsztyn, Poland
Associate Editor
Soil Pollution & Remediation
UniLaSalle
Beauvais, France
Associate Editor
Soil Pollution & Remediation
University of Agriculture, Faisalabad
Faisalabad, Pakistan
Associate Editor
Soil Pollution & Remediation
Chonnam National University
Gwangju, Republic of Korea
Associate Editor
Soil Pollution & Remediation
Federal University of Paraná
Curitiba, Brazil
Associate Editor
Soil Pollution & Remediation