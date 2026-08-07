Frontiers in Stroke

Original Research
Published on 07 Aug 2026
Admission direct bilirubin and direct bilirubin-to-lymphocyte ratio as exploratory markers of early severity and in-hospital functional status in acute ischemic stroke
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Original Research
Published on 07 Aug 2026
Perspective
Accepted on 06 Aug 2026
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
Review
Published on 31 Jul 2026
Original Research
Published on 29 Jul 2026
Original Research
Published on 28 Jul 2026
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
Original Research
Accepted on 24 Jul 2026
Original Research
Published on 24 Jul 2026
Original Research
Published on 23 Jul 2026
Systematic Review
Accepted on 22 Jul 2026
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
Review
Published on 20 Jul 2026
Original Research
Published on 14 Jul 2026
Brief Research Report
Published on 08 Jul 2026
Original Research
Published on 07 Jul 2026
Correction
Published on 06 Jul 2026
Original Research
Published on 01 Jul 2026
Original Research
Published on 29 Jun 2026
Brief Research Report
Published on 29 Jun 2026
Original Research
Published on 29 Jun 2026
Original Research
Published on 25 Jun 2026
Review
Published on 24 Jun 2026