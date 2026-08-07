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Volume 5 - 2026

Brief Research Report

Published on 29 Jun 2026

Acute cerebrovascular disease in the Philippine Neurological Association One Database (PNA1DB)—patient profiles and disparities between public and private hospitals

  • Robert N. Gan
  • Jose Leonard R. Pascual V
  • Maria Epifania V. Collantes
  • John Harold B. Hiyadan
  • Dan Neftalie A. Juangco
  • Ma. Cristina Z. Macrohon-Valdez
  • Cyrus G. Escabillas
  • Christian Oliver C. Co
  • Gemmalynn B. Sarapuddin
  • Maria Teresa A. Cañete
Frontiers in Stroke
doi 10.3389/fstro.2026.1835562
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