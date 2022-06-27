gaetano gallo
Vita-Salute San Raffaele University
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Colorectal and Proctological Surgery
Ankara University School of Medicine Department of Surgery Division of Colorectal Surgery
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Colorectal and Proctological Surgery
Miguel Hernández University of Elche
Elche, Spain
Associate Editor
Colorectal and Proctological Surgery
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Colorectal and Proctological Surgery
Clinics in the Diepholz District
Bassum, Germany
Associate Editor
Colorectal and Proctological Surgery
University of L'Aquila
L'Aquila, Italy
Associate Editor
Colorectal and Proctological Surgery
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Colorectal and Proctological Surgery
Department of Surgical Oncology, Bari Giovanni Paolo II Cancer Institute, National Cancer Institute (IRCCS)
Bari, Italy
Associate Editor
Colorectal and Proctological Surgery
National Cancer Institute (Lithuania)
Vilnius, Lithuania
Associate Editor
Colorectal and Proctological Surgery
Medical University of Lodz
Łódź, Poland
Associate Editor
Colorectal and Proctological Surgery
Cleveland Clinic Florida
Weston, United States
Associate Editor
Colorectal and Proctological Surgery
Cleveland Clinic Florida
Weston, United States
Associate Editor
Colorectal and Proctological Surgery
Carol Davila University of Medicine and Pharmacy
Bucharest, Romania
Associate Editor
Colorectal and Proctological Surgery
Azienda USL Toscana Centro
Firenze, Italy
Associate Editor
Colorectal and Proctological Surgery
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Colorectal and Proctological Surgery
ASL Lecce
Lecce, Italy
Associate Editor
Colorectal and Proctological Surgery