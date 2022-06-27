philipp taussky
Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Neurosurgery
Cantonal Hospital Winterthur
Winterthur, Switzerland
Associate Editor
Neurosurgery
Temple University
Philadelphia, United States
Associate Editor
Neurosurgery
University of Genoa, DINOGMI, Department of Neurosurgery of IRCCS Policlinico San Martino
Genoa, Italy
Associate Editor
Neurosurgery
Saint Luke's Marion Bloch Neuroscience Institute
Kansas City, United States
Associate Editor
Neurosurgery
Department of Neurological Surgery, Weill Cornell Medicine, Cornell University
New York, United States
Associate Editor
Neurosurgery
Lovelace Biomedical Research Institute
Albuquerque, United States
Associate Editor
Neurosurgery
The University of Utah
Salt Lake City, United States
Associate Editor
Neurosurgery
University Hospital of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Neurosurgery
Neurological Surgery Unit University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Neurosurgery
Department of Neurosurgery, Maurizio Bufalini Hospital
Cesena, Italy
Associate Editor
Neurosurgery
University of South Florida
Tampa, United States
Associate Editor
Neurosurgery
Montefiore Medical Center, Albert Einstein College of Medicine
Bronx, United States
Associate Editor
Neurosurgery
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS
Roma, Italy
Associate Editor
Neurosurgery
Marche Polytechnic University
Ancona, Italy
Associate Editor
Neurosurgery
Loma Linda University
Loma Linda, United States
Associate Editor
Neurosurgery