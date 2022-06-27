stefano cianci
University of Messina
Messina, Italy
Specialty Chief Editor
Obstetrics and Gynecological Surgery
Michigan State University
East Lansing, United States
Associate Editor
Obstetrics and Gynecological Surgery
Hôpital Foch
Suresnes, France
Associate Editor
Obstetrics and Gynecological Surgery
University Hospital of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Obstetrics and Gynecological Surgery
Fribourg Cantonal Hospital
Friborg, Switzerland
Associate Editor
Obstetrics and Gynecological Surgery
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello
Palermo, Italy
Associate Editor
Obstetrics and Gynecological Surgery
Santa Maria Hospital
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Obstetrics and Gynecological Surgery
Agostino Gemelli University Polyclinic (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Obstetrics and Gynecological Surgery
Agostino Gemelli University Polyclinic (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Obstetrics and Gynecological Surgery
Agostino Gemelli University Polyclinic (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Obstetrics and Gynecological Surgery
Agostino Gemelli University Polyclinic (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Obstetrics and Gynecological Surgery
European Commission
Rome, Italy
Associate Editor
Obstetrics and Gynecological Surgery
Agostino Gemelli University Polyclinic (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Obstetrics and Gynecological Surgery
University of Molise
Campobasso, Italy
Associate Editor
Obstetrics and Gynecological Surgery
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
Genève, Switzerland
Associate Editor
Obstetrics and Gynecological Surgery