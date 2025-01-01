fatih akbiyik
Güven Hospital
Ankara, Türkiye
Community Reviewer
Pediatric Surgery
Güven Hospital
Ankara, Türkiye
Community Reviewer
Pediatric Surgery
Izmir Democracy University
Karabağlar, Türkiye
Community Reviewer
Pediatric Surgery
Pediatric Oncology Institute, GRAACC Hospital
São Paulo, Brazil
Community Reviewer
Pediatric Surgery
School of Medicine, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Community Reviewer
Pediatric Surgery
University of Brescia
Brescia, Italy
Community Reviewer
Pediatric Surgery
Department of Surgery. University of Oviedo
Oviedo, Spain
Community Reviewer
Pediatric Surgery
Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital and Medical Research Institute
Mumbai, India
Community Reviewer
Pediatric Surgery
Hôpital Pasteur
Colmar, France
Community Reviewer
Pediatric Surgery
Ane M. Andres
MADRID, Spain
Community Reviewer
Pediatric Surgery
Complejo Asistencial Universitario de León (CHLeon)
Leon, Spain
Community Reviewer
Pediatric Surgery
Kırıkkale University
Kırıkkale, Türkiye
Community Reviewer
Pediatric Surgery
Ankara University
Ankara, Türkiye
Community Reviewer
Pediatric Surgery
Policlinico Morgagni Catania
Pedara, Italy
Community Reviewer
Pediatric Surgery
Essen University Hospital
Essen, Germany
Community Reviewer
Pediatric Surgery
IRCCS Ca 'Granda Foundation Maggiore Policlinico Hospital
Milan, Italy
Community Reviewer
Pediatric Surgery
Bambino Gesù Children's Hospital (IRCCS)
Rome, Italy
Community Reviewer
Pediatric Surgery