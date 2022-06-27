francesco morini
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Pediatric Surgery
Bambino Gesù Children's Hospital (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Pediatric Surgery
Garrahan Hospital
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Pediatric Surgery
University of Otago, Christchurch
Christchurch, New Zealand
Associate Editor
Pediatric Surgery
St. Christopher's Hospital for Children
Philadelphia, United States
Associate Editor
Pediatric Surgery
University of Hong Kong
Associate Editor
Pediatric Surgery
Bambino Gesù Children's Hospital (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Pediatric Surgery
Royal College of Surgeons in Ireland (Bahrain)
Al Muharraq, Bahrain
Associate Editor
Pediatric Surgery
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Pediatric Surgery
Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust
London, United Kingdom
Associate Editor
Pediatric Surgery
Great Ormond Street Institute of Child Health, Faculty of Population Health Sciences, University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Pediatric Surgery
Hannover Medical School. Dpt. of Pediatric and Adolescent Surgery
Hannover, Germany
Associate Editor
Pediatric Surgery
School of Medicine and Public Health, University of Wisconsin-Madison
Madison, United States
Associate Editor
Pediatric Surgery
Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology
Wuhan, China
Associate Editor
Pediatric Surgery
Children's Mercy Hospital
Associate Editor
Pediatric Surgery
Children's Mercy Kansas City
Kansas City, United States
Associate Editor
Pediatric Surgery